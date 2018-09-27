Türk Lirası'nın değer kaybı en çok hangi ülkeleri zarara sokacak?

Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında aşırı değer kaybı sonrası alarm veren olumsuz ekonomik göstergeler sadece Türk finans sektörünü değil yabancı bankaları da tehdit ediyor. Ekonomik krizin Türkiye'ye milyarlarca dolar borç veren başta İspanyol, Fransız ve Alman olmak üzere yabancı bankaları da etkilemesi söz konusu.

Euronews'in haberine göre, Bu yılın ocak ayından bu yana dolar karşısında yaklaşık yarı yarıya değer kaybeden Türk Lirası son günlerde hafif değer kazansa da 6 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Ekonomideki en büyük sorunlardan birisi büyük çoğunluğu özel sektörün olan dış borç konusu. Son on yıl içerisinde ABD ve AB'deki düşük faiz oranlarından faydalanarak yabancı bankalardan on milyarlarca dolar borç alan Türk şirketleri Dolar'ın aşırı değerlenmesi sonrası zor durumda.

TL'nin yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmesi, Dolar ve Euro cinsinden borçlanan şirketlerin kredilerini aynı oranda artırdı.

Türkiye'de özel sektörün Mart 2018 tarihi itibariyle yabancı bankalara olan borcu 245 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin toplam dış borcu içerisinde yabancı para cinsinden alınan kredilerin oranı toplam dış borcunun yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor.

2018 yılının Mart ayı verilerine göre Türkiye'nin Lira cinsinden borcu 81 milyar, döviz cinsinden borcu 163 milyar dolar civarında.

Kredilerin büyük kısmının döviz cinsinden olması yabancı bankalar için potansiyel risk anlamına geliyor. Türkiye'ye en fazla borç veren ülke İspanya.

Türkiye en çok hangi ülke bankalarına borçlu?

İspanya'nın en büyük ikinci bankası BBVA 2011 yılında Garanti Bankası ortaklığıyla Türkiye piyasasına girdi. BBVA, 2014 yılında Garanti Bankası'ndaki payını artırdı. Türkiye'de 2016 yılında yaşanan darbe girişimi sonrası yabancı bankalar çoğunlukla kredi vermede gönülsüz davranırken BBVA Garanti Bankası'ndaki hissesini bir kez daha artırdı.

Türkiye 80 milyar dolar ile en fazla İspanyol bankalarına borçlu konumunda. Ancak risk altında olan miktar, döviz üzerinden alınan krediler.