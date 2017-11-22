"Türk Lirası'ndaki düşüş sürerse, Merkez Bankası olağanüstü toplanabilir"

Capital Economics, Türk Lirası'ndaki düşüşün gelecek haftalarda da sürmesi durumunda Merkez Bankası Para Politikası Komitesi'nin olağanüstü toplanma ihtimalinin oldukça yüksek olacağını belirtti

Capital Economics üst düzey gelişen piyasa ekonomisti William Jackson, Salı günü e-mail yoluyla yazdığı notta, "Yatırımcıların merkez bankasının hamlelerinin 'bıçak sırtında' olması ve 'siyasi baskıların Para Politikası Komitesi'ni belirgin bir parasal sıkılaşmaya gitmekten alıkoyması' konularındaki endişeleri giderek artıyor gibi görünüyor" ifadesini kullandı.



Bloomberg'ün haberine göre, Jackson, notunda ayrıca, "Liradaki düşüş gelecek haftalarda devam ederse, olağanüstü bir Para Politikası Komitesi toplantısının gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek olur" ifadesine yer verdi.