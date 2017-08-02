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Ekonomi
Deutsche Welle

Türk Lirası'nda rekor değer kaybı

Türk Lirası Euro karşısında rekor seviyeye geriledi. Lira yılbaşından bu yana Euro karşısında yüzde 11 oranında değer kaybetti.

02 Ağustos 2017 17:36

İhracatın artması, cari açığın azalması, tüketici güven endeksinin artıp borsanın tahminlerin üzerinde performans göstermesi Türk Lirası'ndaki değer kaybının hızlanmasını önlemeye yetmedi. Lira'nın Euro kuru çarşamba günü 4,18 ile rekor düzeye indi. Euro önemli paralar karşısında tarihi zirveyi görürken, Türk Lirası Avrupa ortak para birimine göre yılbaşından bu yana yüzde 11 oranında ucuzladı.

Lira'nın inişi temmuz ayı ortalarında hızlandı. 20 Temmuz'da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye politikasına "yeni bir yön vereceklerini ve Türkiye ile iş yapan Alman şirketlerine tanınan Hermes kefaletlerinin gözden geçirileceğini açıklamıştı. Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye gidecek olan Almanlara "aşırı derecede dikkatli olunması" için çağrıda bulunmasından bu yana Lira, Euro karşısında yüzde 3,5 oranında değer kaybetti.

Döviz borsalarında öncelikle spekülatif amaçlı yatırımlarda Türk Lirasının değerli para birimleri karşısındaki seyrinin dikkatle izlenmesi gerektiğine ve ekonomi politikalarının döviz kurlarındaki düşüş trendine uzun süre seyirci kalamayacağına vurgu yapılıyor. Lira'nın tedrici de olsa sürekli değer kaybetmesinin, siyasi ve ekonomik kararlar alması için hükümet üzerinde baskı yaratacağı ve merkez bankasının destekleme alımlarına başlamasının ya da faiz artırımına gitmesinin beklenebileceği de dile getirilen görüşler arasında.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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