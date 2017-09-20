Türk Lirası'na büyük baskı; dolar 23 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı

Kuzey Irak’ta yapılacak referandum öncesi jeopolitik risklerin artmasıyla dolar 23 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak, 3.50 seviyesini aştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün sonuçlanacak toplantısı öncesi dolarda güçlenme ve TSK’nin önceki gün Silopi/Habur bölgesinde tatbikat açıklaması doların yükselmesini tetikledi. Kuzey Irak’ta gelecek hafta yapılacak referandum öncesi jeopolitik riskleri artırması ardından dolar/TL dün sert yükselerek 3.50 seviyesini aştı. Dün akşam gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kaybeden para olurken, dolar/TL en son 23 Ağustos’ta gördüğü 3.50 seviyesine kadar yükselmişti. Güne yükselişle başlamasına karşın bir ara 3.48 seviyelerine doğru çekilen kur, yeniden yükselişe geçerek 3.50 seviyesini aştı.

Fed bekleniyor

Fed bekleniyor Fed’in toplantıda para politikasını normalleştirmeye yönelik bir adım atması ve 4.2 trilyon dolarlık Hazine tahvili ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler portföyünü daraltmaya başlama planlarını açıklaması bekleniyor.

Öte yandan sınırdaki hareketlilik lira üzerinde baskı unsuru olmaya devam ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de yapacağını açıkladığı bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Ankara, Türkiye-Irak sınırında askeri tatbikat başlatırken, Irak Başbakanı Haydar El Abadi de referandumun askıya alınmasını talep etti.

Görüşme 21 Eylül’de

Türkiye, diğer bazı bölge ülkeleri gibi, IKBY’yi referandumdan vazgeçmeye çağırmış, vazgeçilmemesi durumunda bunun bedelinin ağır olacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesi ise 25 Eylül’de yapılacak olan Kuzey Irak referandumu olacak. Bu noktada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 21 Eylül’de ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme de yakından izlenecek.

Faiz yükseldi, Hazine borçlandı

İki yıllık gösterge tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.66 seviyesindeydi. Dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.68 seviyesine geldi. Hazine dün 8 Ağustos 2018 itfalı 11 ay vadeli kuponsuz Hazine bonosu ile 10 yıllık gösterge olan 11 Ağustos 2027 itfalı altı ayda bir yüzde 5.25 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç etti. Eylülde toplam 7.5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 9.6 milyar TL’si piyasadan toplam 11.3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor. Hazine eylülde yaptığı toplam dört ihale ile piyasadan 8,511.7 milyon lira olmak üzere, toplam 10.1 milyar lira borçlandı.