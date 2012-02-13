Türk Lirası'nın simgesi değişiyor

Türk lirasına itibar kazandırmak amacıyla paradan 6 sıfır atma operasyonunu başarıyla tamamlayan Merkez Bankası, şimdi de ikinci adım olarak, özel simgesi olan az sayıdaki para birimleri arasına TL'yi de dahil etmeye hazırlanıyor.

Doların dünyaca tanınan ($) simgesi gibi TL'yi de dünyada tanıtacak simge, bu ay içinde nihayet açıklanıyor.

Yarışmaya katılan binlerce grafik arasından 10 simge finale kaldı. Finaldeki simgelerin tümünün Türk kültürünü yansıttığı ve "Anadolu" çağrışımı yaptığı belirtildi.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, banka meclisinin 10 grafik içinden seçeceği simgeyi bu ay içinde kamuoyuna açıklayacak.

İki ay gecikti

Türk lirasına anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil edebilecek bir simge belirlemek üzere yola çıkan Merkez Bankası, simge için büyük bir yarışma açmış ve başvuruları en son ekim ayı sonunda toplamıştı.

İlk duyuruda sonuçların en geç 19 Aralık 2011 tarihinde açıklanacağı belirtilmişti. Ancak yaklaşık 2 aylık gecikmeye rağmen simge henüz kamuoyu ile paylaşılamadı.

Yoğun başvuru geldi

25 bin lira ödüllü yarışmaya adeta başvuru yağdı. Katılımın beklenenin çok üzerinde olması Merkez Bankası ve seçici kurulun işini zorlaştırdı. Çizimi zor, akılda kalması mümkün olmayan ve TL'yi kolayca ifade etmeyen simgelerin tümü daha baştan elendi.

Geri kalan simgeler ortak özellikleri dikkate alınarak gruplandırıldı. Seçim gruplar arasında yapıldı. Merkez Bankası, başvuru yoğunluğu nedeniyle bu işe görevlendirdiği destek personel sayısını artırmak zorunda kaldı.

Finale 10 simge kaldı

Yaklaşık 8 bin simgenin rekabet ettiği yarışmada seçici kurul titiz bir çalışmayla elemeyi tamamladı. Bazı simgeler arasında seçim yapmakta zorlanan juri üyeleri, son yaptıkları bir oylamayla finale kalan 10 simge belirleyip bunları Merkez Bankası yönetimine sundu.

Bu 10 simge arasından birinciyi Merkez Bankası Banka Meclisi seçecek. Ancak TL simgesinin Türkiye'yi temsil edecek olması nedeniyle finale kalan 10 simgenin görüş almak üzere hükümete de sunulduğu ifade ediliyor.

Simgedeki 4 kriter

Edinilen bilgilere göre TL'yi temsil edecek simgelerin seçimi sırasında dünyada halen çeşitli ülkelerin paralarını temsil eden tüm simgeler ayrıntılarıyla incelendi. Seçici kurul, simgenin belirlenmesi konusunda şu 4 esası belirledi:

1- TL simgesi Türk kültürünü ve özellikle Anadolu'yu yansıtan motifler içermeli.

2- Hızlı algılanabilmeli. Anlaşılması çok kolay olmalı.

3- Hızlı ve kolay yazılabilmeli. Sokaktaki vatandaşın dahi kolayca yazabileceği bir simge olmalı.

4- Estetik olmalı.

Edinilen bilgilere göre, seçici kurul yarışmaya katılan 8 bin simge arasından bu 4 şartı taşıyan simgeleri belirledi ve final oylamasını da bunlar arasından yaptı. Kurulun kendi içinde birinciyi de belirlediği ancak yetkinin Merkez Bankası'nda olması nedeniyle finaldeki 10 simgenin herhangi bir şekilde sıralamaya tabi tutulmadığı öğrenildi.