Türk Lirası yüzde 2'ye yakın değer kazandı

Türk Lirası bugün diğer para birimleri karşısında yüzde 1,5 ile 2,15 arasında değişen oranlarda değer kazandı.

TL dolara karşı yüzde 1,74, euroya karşı yüzde 1,56, sterline karşı ise yüzde 2,15 değer kazandı.

TSİ 16.30 itibarıyla dolar/TL paritesi 7,45, euro/TL paritesi 9,10, sterlin/TL paritesi ise 10,06 civarında seyrediyor.

Reuters'a konuşan bir tacir, “Bu beklenen bir gelişmeydi. Bugün vergi ödemelerinin son günü, dolayısıyla kurumsal tarafta TL talebi yüksek” dedi.

Bir diğer tacir ise Noel ve yılbaşı tatilleri nedeniyle yabancı aktörlerin bu aralar pek işlem yapmadığını söyledi ve ekledi:

"Önümüzdeki yılın ilk aylarından beklenti, Merkez Bankası'nın ekonomik liderliği sayesinde Türkiye'ye para girişinin artması."

Merkez Bankası geçen hafta faiz oranını yüzde 2 artırarak yüzde 17'ye yükseltmişti.