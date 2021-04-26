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Ekonomi

Türk Lirası yeni haftaya düşüşle başladı

26 Nisan 2021 09:09

Yurtiçi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporuna çevrilirken, Türk Lirası yeni haftaya dolar karşısında düşüşle başladı

Küresel piyasalarda dolar birçok gelişen ülke para birimi karşısında yeni haftaya düşüşle başlarken, Türk Lirası negatif tarafta yer aldı.

Güne 8,38'den başlayan Dolar/TL kuru, ilk işlemlerde 8,47 seviyesinin üzerini gördü. Euro da, saat 09.10 itibariyle, 10,2550'den işlem görüyor.

Türkiye'nin risk primi 424 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi yüzde 18,09 seviyesinde.

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