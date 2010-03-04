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Ekonomi

Türk Lirası şubat ayında değer kazandı

Türk Lirası şubat ayları itibarıyla yıllık düzeyde Tüketici Fiyatları Endeksi ve Üretici Fiyatları Endeksi bazında değer kazandı.

04 Mart 2010 02:00

T24 - Türk Lirası (TL) şubat ayları itibarıyla yıllık düzeyde hem Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) hem de Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında değer kazandı.

Merkez Bankası verilerine göre, 1995=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında yüzde 11.9 (19.4 puan) değer kazanarak 163.4'den 182.8'e, ÜFE bazında da yüzde 11.8 (16.4 puan) yükselerek 138.8'den 155.2'ye çıktı. Bir başka değişle Türk Lirasının değeri bir yıllık sürede TÜFE bazında yüzde 11.9, ÜFE bazında da yüzde 11.8 oranında değer kazandı.

Türk Lirasının değeri Şubat ayında bir önceki aya göre TÜFE bazında yüzde 1.3, ÜFE bazında da yüzde 2.4 oranlarında değer kazandı. Döviz kuru endeksi 2010 Ocak ayında TÜFE bazında 180.4, ÜFE bazında da 151.5 idi.

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