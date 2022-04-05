Türk Lirası'nın reel değerinde sınırlı artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı.
Buna göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru şubat ayında 53,92 seviyesindeyken, martta 0,09 puan artarak 54,01 seviyesine yükseldi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,52 puan artışla 76,13'ten 78,65'e yükseldi.
Türk lirasının değeri, martta yıllık bazda ise TÜFE bazında 11,24 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,07 puan azaldı.
Reel efektif döviz kuru nedir?
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir.