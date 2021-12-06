Türk Lirası'nın reel değeri tarihin en düşük seviyesinde

Merkez Bankası kasım ayı reel efektif döviz kuru endeksini (REK) açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru kasımda 54,33'e gerileyerek kayıtların başladığı 1994 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bu yıl Şubat ayında 69 seviyesine tırmanan kur haziran ayında 60 seviyesinin altını test etmişti. Sonrasında toparlanma sinyali veren kurda Ekim ayında yine 60'lı seviyeler izlenmişti.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ekim'de 60,37'den 60,11'e revize edildi.

REK nedir?

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değeridir. Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilmektedir