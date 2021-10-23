Türk Lirası’nın en zorlu sınavı

Aram Ekin Duran
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın faiz indirimi kararını adım adım uygulayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayındaki 1 puanlık indirimin ardından, Ekim ayında da 2 puanlık indirime imza attı. Beklentilerin çok üstünde gelen faiz indirimi, döviz kurlarını zıplattı. Türk Lirası, Euro ve ABD Doları karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Ekonomistlere göre, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, geniş halk kesimleri için hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının artması anlamına geliyor. Bu bağlamda TL’deki değer kaybının önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörülüyor.