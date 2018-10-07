Türk Lirası ile sözleşmede istisna çok

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL’ye çevrilecek dövizle kira ve satış sözleşmelerinde birçok istisna getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dövizle kira ve satış sözleşmelerinin TL’ye dönüştürülmesine dair istisnalar getirdi. Döviz sözleşmelerinde bedeller TL olarak yeniden belirlenirken anlaşma sağlanamazsa 2 Ocak 2018 tarihli kur dikkate alınacak. O tarihten bedelin yeniden belirlendiği tarihe kadar olan süredeki enflasyon artışı da rakama yansıtılacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, dövizle sözleşme yasağına getirilen istisnalar özetle şöyle:

-İhracat, transit ticaret ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında yapılan sözleşmeler. Türkiye’de başlayıp yurtdışında sonlanan ve yurtdışında başlayıp Türkiye’de sonlanan elektronik haberleşme.

-Gemilerin inşası, tamiri ve bakımı.

-Donanım ve yazılımlar.

-Gemilere ilişkin finansal kiralama.

-Yurtdışı ve yurtiçinden sağlanan krediler kapsamında yapılacak finansal kiralama (leasing).

-Bankaların taraf olduğu sözleşmelerde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri.

-Sermaye Piyasası Yasası kapsamında sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülükler.

-Yabancıların Türkiye’deki şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 ve üzerinde pay sahipliklerinin bulunduğu şirketlerin taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmeleri.