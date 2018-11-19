Türk Lirası, haftaya kayıpla başladı

Dolar/TL yeni haftaya 5.36 seviyesinde başladı.

Geçtiğimiz hafta Fetullah Gülen’in Türkiye'ye iade edilebileceği haberiyle bir ara 5.30'a kadar gerileyen kur haftayı yüzde 2.54'lük azalışla 5.34 liradan tamamladı.

Bu sabah dolar/TL yüzde 0,55 yükselişle 5.3634'ten işlem görürken, euro/TL yüzde 0,25 artışla 6.1165'te. Diğer taraftan Brexit anlaşmasına yönelik taslak metin sonrası İngiltere kabinesinde yaşanan istifalarla geçen hafta 6.79'a kadar gerileyen sterlinin fiyatı yüzde 0,58 primle 6.8835'e geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı bir açıklamada Gülen’in iadesinin şu an gündemlerinde olmadığını belirtti.

Petrol de yukarı yönlü

Haftaya başlarken petrol fiyatları da yukarı yönlü. Trump'ın ucuz petrol talebiyle 65 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 67 doların üzerinde seyrediyor. Fiyatı 55 dolara düşen Batı Teksas petrolü de 57 doları aştı.

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişte, OPEC'in aralık ayı toplantısında üretimi kısma kararı alacağı beklentisi etkili oluyor. Suudi Arabistan'ın üretimin artırılması yönünde OPEC'e baskı yaptığı belirtiliyor.

Yurt içi piyasalarda bugün TÜİK perakende satış ve TCMB uluslararası yatırım pozisyonu verileri takip edilecek.