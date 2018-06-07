Türk Lirası, faiz artışı sonrası günün en çok değer kazanan para birimi oldu

23 Mayıs’ta USD/TRY kurunun 4,92’yi aşarak rekor kırması ve diğer döviz kurlarında da tarihi yükselişlerin yaşanmasının ardından TCMB, GLP oranında 300 bp faiz artışına giderek müdahale etti. Sonrasında 28 Mayıs’ta ‘sadeleşme’ adımını atarak GLP faiz oranının politika faizi olarak kullanacaklarını belirten bankanın bu hamlesi ile USD/TRY kuru 4,45’e geriledi.

TCMB, enflasyonun kur artışından etkileneceğini ve göstergelere göre faiz artışına devam edebileceğinin mesajını verdi. Enflasyonun Mayıs’ta yüzde 12,15 ile beklentileri aşması, ÜFE’nin son 15 yılın zirvesine çıkması ve çekirdek enflasyonun da rekor kırmasının ardından piyasalar TCMB’nin bugünkü PPK toplantısında faiz artışına gitmesini bekliyordu, ancak beklentiler maksimum 100 bp seviyesindeydi.

Banka, bugünkü PPK toplantısında GLP oranında 125 bp faiz artışı yaptı (1 Haziran itibariyle politika faizi olarak kullanılan) ve yüzde 16,50’den yüzde 17,75’e yükseltti. Diğer oranlarda da yine artış yapan bankanın hamlesi piyasalarda olumlu karşılandı.

Güne düşüşle başlayan TL, karar sonrası değer kazanırken döviz kurları da yüzde 2 üzerinde düşüş yaşadı. USD/TRY kuru yüzde 2 kayıpla 4,45’e geriledi ve TL bugün dolar karşısında en çok değer kazanan gelişen ülke parası oldu.

Karar öncesi 4,58’i aşan kur, ilk tepki olarak 4,4560’a gerilemesinin ardından 4,46-4,47 aralığında fiyatlanıyor.

Günün devamında 4,45 altına gerilemelerin devam etmesi beklenirken 4,40 en yakın destek seviyesi olarak takip ediliyor.