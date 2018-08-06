Türk Lirası eriyor; Dolar/TL, 5,40 seviyesini gördü!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz imkânı oranı üst sınırının yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürerek kura müdahale etmesi dolar/TL'nin rekor kırmasına engel olamadı.

Dolar/TL kuru, Pazartesi günü erken işlemlerde 5,1167'den işlem gördü, ilerleyen saatlerde yükselişi hızlandırdı ve %1.5'in üzerinde artışla 5.19 seviyesini de aştı. Akşam saatlerinde kur tekrar yükselişe geçti ve 5.2810 seviyesine çıktı. Gece saatlerinde ise dolar/TL 5.40 seviyesini gördü. Türk Lirası hem dolar hem de Euro karşısında günlük yüzde 4'ten fazla değer kaybına uğradı.