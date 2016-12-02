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Ekonomi

Türk lirası, dolar karşısında 2016'da %20.35 değer kaybetti

Türk lirası karşısında yükselişini sürdüren Amerikan doları, 3.59 TL'nin üzerini gören dolar daha sonra 3.55 seviyelerine geriledi

02 Aralık 2016 21:59

Türk lirası dolar karşısında 2016 yılında yüzde 20.35 değer kaybetti.

Dün 3.50 seviyesine ulaşan dolar, bugün de yükselişini sürdürerek 3.59 TL'nin üzerini gördü. Dolar daha sonra 3.55 seviyelerine geriledi. Euro da Türk lirası karşısında yükseldi, 3.80'in üzerine çıktı. 

Dolardaki yükselişle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Yastığının altında döviz olanlar parasını altına, TL’ye çevirsin. Türk Lirası, altın değer kazansın. Ne lüzûm var başka şeye değer kazandırtacağız. Böylece bir oyunu da bozarız" demişti. 

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