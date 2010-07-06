Türk lirası değer kazandı

T24- Türk Lirası (TL) Haziran ayı itibarıyla yıllık düzeyde hem Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bazında hem de Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) bazında değer kazandı.



Merkez Bankası'nın yayımladığı geçici değerlere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi aylık, TÜFE bazında yüzde 0,83 (1,07 puan) değer kaybederek 128,64'den 127,57'ye, ÜFE bazında da yüzde 0,37 (0,46 puan) gerileyerek 125,02'den 124,45'ya indi.



Türk Lirası'nın değeri bir yıllık sürede TÜFE bazında yüzde 12,58 değer kazanarak 113,31'den 127,57'ye, ÜFE bazında da yüzde 11,75 değer kazanarak 111,46'den 124,56'ya yükseldi. Bir başka deyişle Türk Lira bir yıllık sürede TÜFE'de 12,58, ÜFE'de yüzde 11,75 değer kazandı.



Reel efektif kurun artışı Türk Lirasının reel olarak değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.