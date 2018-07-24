Türk Lirası değer kaybetti, Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye akın etti

Bulgar ve Yunan vatandaşların son dönemde alışveriş için Edirne’yi tercih ettiği görüldü. Gıdadan tekstile, akaryakıttan ilaca kadar birçok ürünü satın almak için gelenler sebebiyle Edirne'de Bulgar plakalı araç sayısının arttığı ifade edildi. CHP Edirne milletvekili Okan Gaytancıoğlu, söz konusu durumun TL'nin Euro karşısında değer kaybetmesiyle gerçekleştiğini ifade etti. Gaytancıoğlu, ''Eskiden bizim yurttaşlarımız oraya gider tekel ürünü, et alırdı ve araçlarına benzin mazot doldururlardı. Tam tersi durum oldu'' diye konuştu.

''Ekonominin çöküşe geçtiğinin göstergesi''

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre bu durumun sevindirici bir gelişme gibi görünse de aslında Türkiye ekonomisinin kötüye gidşinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Gaytancıoğlu, şöyle konuştu:

“Türk Lirası'ndaki aşırı değer kaybıyla, Bulgaristan gibi Avrupa Birliği ülkelerinin pazarı konumunda olan bir ülke bile bize geliyor. 2 yıl önce 1 Bulgar Levası 1.60 lira seviyelerindeydi. Şimdi ise 2 lira 86 kuruş ile 1 Bulgar Levası alınabiliyor. Eskiden bizim yurttaşlarımız oraya gider tekel ürünü, et alırdı ve araçlarına benzin mazot doldururlardı. Tam tersi durum oldu.''

''Ekonomik açıdan Edirne esnafı para kazanıyor ama üzücü bir durum ekonominin çöküşe geçtiğinin göstergesi. Buna rağmen bazı ürünlerde bizden ucuz. Biz Bulgaristan'dan saman ithal ediyoruz, et hâlâ ucuz. 4 Euro'ya kıyma alabiliyorsunuz. Benzinin litre fiyatı ise neredeyse aynı ama Bulgar şunu yapıyor; turistik faaliyet için Türkiye'ye geliyor, ucuz araç bakımı ve yedek parça satın alıyor. Önceden Türkler yedek parça almaya gidiyordu. Şimdi bizden satın alıyorlar. Edirne sanayinde birçok Bulgar plakaya rastlamak mümkün, durgunluk esnafın işine geliyor. Eskiden bizim paramız değerliyken oradaki benzin ucuzdu.”

''Otomobili bozulan sanayiye geliyor''

Kur farkından dolayı Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turist sayısında artış olduğunu belirten Edirne Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, “Bulgarlar, giyim eşyası ve temizlik malzemelerine rağbet gösterirken, Yunanlılar gıda ürünlerine ilgi gösteriyor. Otomobili bozulan sanayiye geliyor. Bulgaristan'dan gelenler için eczanelerde çeşitlilik fazla. İlaç Türkiye'de daha ucuz. Eskiden Türkiye'den Bulgaristan'a akaryakıt almaya gidilirdi, şimdi tam tersi” dedi.