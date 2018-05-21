Türk Lirası, ABD Doları karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke parası oldu

Dolar, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ara verildiğine ilişkin haberlerle önemli para birimlerinin büyük bölümü karşısında değer kazanırken; gelişmekte olan ülke paraları ise değer kaybetti.

Lira dolar karşısında en çok değer kaybeden gelişen ülke parası oldu. Dolara karşı yüzde 1.39 değer kaybeden liradan sonra en çok kayıp yaşayan gelişen ülke parası yüzde 0.70 ile Güney Kore wonu.

Euro, dolar ve sterlin iç piyasada lira karşısında tarihi rekorlarını tazeledi. Küresel piyasalardaki gelişmelerin de etkisiyle haftanın ilk işlem gününde; dolar yüzde 2.03 artışla 4.5945 liraya, euro yüzde 1.89 artışla 5.4046 liraya, sterlin yüzde 1.72 artışla 6.1976 liraya çıkarak yeni tarihi rekor düzeylerine yükseldi.