'Türk liderler soykırım anıtını ziyaret edecek'

T24

Fransa'da Hristiyan Demokratlar ve muhafazakar partiler toplantısına katılan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Marsilya kentinde diasporayla buluştu.Sarkisyan burada yaptığı konuşmada, Türkiye'yi 'soykırımı' resmi olarak tanımaya davet etti.“Burada söz konusu olan ne bir önkoşul ne de bir intikam hissinin tatminidir. Türkiye kendi tarihiyle yüzleşmeli” diyen Sarkisyan, “Bir gün Türkiye yetkilileri Ermeni soykırımına ilişkin yaklaşımlarını yeniden değerlendirebilecek cesareti bulacaklar” şeklinde konuştu.Sarkisyan, “Er veya geç, kendisini bir Avrupa ülkesi olarak gören Türkiye, Tsitsernakaberd'de (Erivan'daki soykırım anıtı) saygı duruşunda bulunacak gerçek bir Avrupalı hükümeti tarafından yönetilecek” dedi.