Türk lezzetleri Washington Post'ta

T24 - ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post'un pazar ekinin manşetinde Türk lezzetlerine yer verildi.



İlk sayfada pide, Türk kahvesi, döner ve hamur işi tatlılar olmak üzere 4 fotoğrafın kullanıldığı yazıda, iç sayfada da kahvehanede Türk çayı ikram edildiği fotoğrafa yer verildi.



Tom Sietsema imzalı yazıda, yazar, İstanbul'daki lezzet mekanlarını rehber eşliğinde gezerek izlenimlerini anlatıyor.



Lezzet turuna simit-çay ve peynirle başlayan Sietsema, daha sonra lokum alıyor ve baklava tadıyor.



Yazısında kokoreç, sebzeli döner kebap, akide şekeri ve bozadan bahseden Sietsema, İstanbul'da en iyi Türk kahvesi içilebilecek, balık yenilebilecek, Türk yemeklerinin tadılabileceği yerlerle ilgili bilgi veriyor.



Sietsema, İstanbul'daki lezzet turundan çok memnun kalarak ayrıldığını belirtiyor.



