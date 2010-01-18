Türk kurtarma ekibi 2 can kurtardı

Türk ve Amerikan kurtarma ekipleri, 1’i çocuk 3 kişiyi, yerle bir olan 5 katlı bir alışveriş merkezinin enkazından sağ olarak çıkardı.



Türk kurtarma ekibi GEA ve Amerikan ekipleri, Haiti’yi sarsan 7 büyüklüğündeki depremin beşinci gününde enkaz altından biri çocuk üç kişiyi sağ olarak kurtardı. Haiti’de Amerikan kurtarma ekipleriyle birlikte çalışan 9 kişilik Türk ekibi GEA’nın, yerel halkın talebi üzerine, canlı bulunamayacağı düşünülerek kurtarma ekiplerinin terk ettiği beş katlı Caribbean Alışveriş Merkezi’nde çalışmaya başladığı ve çalışmaların 36. saatinin sonunda adı açıklanmayan 7 yaşındaki Haitili bir kız, Lammy (34) adlı bir erkek ve Jasme (50) adındaki bir kadını kurtardığı, afetzedelerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.





Moral kaynağı oldu



Çalışmaların beşinci gününde canlı bulma umudu yitirilen enkazdan üç kişinin kurtarılması, çalışmaları yakından takip eden Haiti halkına ve arama kurtarma ekiplerine büyük moral kaynağı oldu.



GEA ve Amerikan ekipleri gazetemiz baskıya girdiği sıralarda dördüncü bir kişiyi enkaz altından çıkarma çalışmalarına devam ediyordu.





İki kişi daha kurtarıldı



Haiti’de enkaz altından dün iki kişi daha kurtarıldı. Kurtarılanlardan birinin BM barış gücünün Danimarkalı askeri olduğu belirtildi.





Afetzedelerin durumu iyi



Türk ve Amerikan kurtarma ekiplerinin çalışmalarının 36. saatinin sonunda 3 kişi kurtarıldı. Afetzedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 1’i çocuk 3 kişinin enkazdan sağ olarak çıkarılması Haiti halkına moral oldu.







