Türk-Kürt çeteleri Londra’ya kök söktürüyor

T24 - İngiltere’nin başkentinde güçlenen iki çete endişe yaratıyor. BBC, Türk ve Kürt kökenli gençlerin üye olduğu çeteler arasındaki mücadeleyi mafya savaşlarına benzetti. Türkçe bilen polis sayısı artırıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da, üyeleri arasında Türklerin ve Kürtlerin bulunduğu Tottenham Boys ve Hackney Turks çetelerinin savaşı polisi alarma geçirdi. İki çetenin de hem Türk hem Kürt üyeleri bulunuyor. İsimlerini mensuplarının yaşadığı bölgelerden alan Tottenham Boys ve Hackney Turks çeteleri, başlangıçta nispeten “masum” gruplaşmalar olarak görülüyordu, ancak zamanla uyuşturucu gibi işlere de bulaşarak silahlı çatışmalara yöneldi. İki çetenin savaşında son bir yılda en az iki kişi hayatını kaybetti. Tottenham Boys çetesinin lideri Yusuf Arslan’ın, geçen yıl eylül ayında polis tarafından durdurulduğunda söylediği sözler, çetelerin artık ne kadar etkili olduğunu da gösteriyordu.



Polisi bile tehdit ettiler

Üzerinde çelik yelek bulunan 20 yaşındaki Arslan polise kafa tutarak, kendisinin Kuzey Londra’nın en önemli figürlerinden biri olduğunu ve polisin elindekilerden çok daha iyi silahlara ulaşabileceğini söyledi. Birkaç hafta sonra yaşananlar, Arslan’ın “boş konuşmadığını” kanıtladı. Serbest bırakılan Arslan, 30 Eylül’de, Hırvat yapımı Agram hafif makineli tüfeğiyle Tottenham’da bir caddede otomobil taradı. Araçta bulunan Nasır Demir ve Hamit Koban ani bir manevrayla kaçmayı başardı. Bu olaydan 3 gün sonra Arslan’ın arkadaşı Oktay Erbaşlı Tottenham’da öldürüldü. Erbaşlı cinayetini, 21 yaşındaki Cem Düzgün’ün öldürülmesi izledi. Çete savaşları devam ederken Arslan, Aralık 2009’da tutuklandı ve cinayete teşebbüs ve silahlı suçlara karışmakla yargılanmaya başlandı. Geçen ay suçlu bulunan Arslan şimdi hapis cezasının açıklanmasını bekliyor.



Türk yetkililer yardım ediyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC, “Türk ve Kürt çeteler yeni mafya olabilir mi?” başlıklı bir haber yayımlayarak, yetkililerin görüşlerine yer verdi. BBC’ye konuşan Tottenham milletvekili David Lammy, “Türkçe konuşan topluluklar arasındaki çete eylemleri Londra sokaklarında ciddi bir sorun yaratıyor” dedi. Scotland Yard ise bu konuyla ilgili çalışmalar yaptıklarını, emniyet güçlerinde Türkçe konuşan 24 memurun bulunduğunu, Hackney’de kurulan “Güvenli Mahalle Birimi”nin İstanbul, Kahramanmaraş ve Elbistan’a giderek Türk polisiyle görüşmeler yaptığını belirtti.



Almanya’da da benzerleri var

Londra Metropolitan Üniversitesi’nden araştırmacı Janroj Keles, İngiltere’deki yeni nesil Türk ve Kürtlerin “Hip-hop ve çete kültürüyle özdeşleşerek ‘havalı’ görünmek istediğini” söyledi. Keles, “Bu genç insanlar anne babalarından farklı. Dans etmek, seks yapmak ve tüketim toplumunun bir parçası olmak istiyorlar. Birçok genç Kürt ve Türk, eğitim sistemi tarafından yüzüstü bırakılıyor. Bu yüzden uyuşturucu ve çete işine girerek kolay yoldan para kazanabileceklerini düşünüyorlar” dedi. Keles, benzer çetelerin Almanya’da özellikle Berlin ve Hamburg’da da faaliyet gösterdiğini belirtti.



