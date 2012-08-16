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Ekonomi

Türk kozmetik devi Fransızlara satıldı

Yves Rocher Grubu yaptığı açıklamada bu ortaklık sonucunda uluslarası pazarda markalarımızın değeri artacak diye belirtti

16 Ağustos 2012 20:11

Yves Rocher Grubu, Türk kozmetik firması Flormar’ın yüzde 51’ini satın aldı.

Flormar, satın alma sürecinden sonra da mevcut yönetim tarafından idare edilecek.

Flormar Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Flormar, Yves Rocher Grubu tarafından bir yatırım fırsatı olarak değerlendirildi. Flormar, bir kozmetik markası olarak Yves Rocher Grubu’nun markalarını tamamlıyor. Gerek markalarının uluslararası pazarlarda tanınırlığı gerekse ürün pazarlama yöntemlerinin çeşitliliği ve başarısı düşünüldüğünde Yves Rocher Grubu’nun her açıdan Flormar için çok stratejik bir ortak olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Flormar’la stratejik ortaklık yaparak çoğunluk hissesini satın alan Yves Rocher Grubu Yönetim Kurulu ise, “Flormar satışlarının yüzde 50’sinden fazlasını euro bölgesinin dışındaki büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda (Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Doğu Avrupa) gerçekleştiriyor. Bu ortaklık ile uluslararası pazarlarda markalarımızın varlığı dengelenecektir” açıklamasını yaptı.

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