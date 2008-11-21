T24 LogoT24 Logo
Spor

Türk-Kore Dostluk Kupası

Kore Derneği'nin düzenlediği ''Türk-Kore Dostluk Kupası'' golf turnuvası, yarın İstanbul'da yapılacak.

21 Kasım 2008 02:00


Kore Derneği'nin düzenlediği ''Türk-Kore Dostluk Kupası'' golf turnuvası, yarın İstanbul'da yapılacak.

Klassis Golf&Country Club'da yapılacak turnuvanın, Türkiye ile Güney Kore arasında 50 yıldan fazla süredir devam eden dostluğu vurgulamak amacıyla düzenlendiği ve iki ülkeden 50'şer sporcu olmak üzere toplam 100 sporcunun turnuvada mücadele edeceği belirtildi.

Turnuvaya, Güney Kore'nin Türkiye'deki yatırımı olan Hyundai'nin ana sponsor olduğu, ''Hole In One'' terimiyle tek vuruşta topu çukura gönderene Hyundai i30 araba hediye edileceği bildirildi.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24