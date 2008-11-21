

Kore Derneği'nin düzenlediği ''Türk-Kore Dostluk Kupası'' golf turnuvası, yarın İstanbul'da yapılacak.



Klassis Golf&Country Club'da yapılacak turnuvanın, Türkiye ile Güney Kore arasında 50 yıldan fazla süredir devam eden dostluğu vurgulamak amacıyla düzenlendiği ve iki ülkeden 50'şer sporcu olmak üzere toplam 100 sporcunun turnuvada mücadele edeceği belirtildi.



Turnuvaya, Güney Kore'nin Türkiye'deki yatırımı olan Hyundai'nin ana sponsor olduğu, ''Hole In One'' terimiyle tek vuruşta topu çukura gönderene Hyundai i30 araba hediye edileceği bildirildi.









