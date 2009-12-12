Türk konvoyuna ABD'de trafik cezası

ABD'de, Başbakan'ın konvoyuna yetişmek için kırmızıda geçen Ali Babacan'ın konvoyundaki sürücülere para cezası ve dava açıldı.



Washington'da, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yetişmek isteyen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın heyeti, kırmızı ışıkta geçince ABD polisi suikast girişimi sanarak alarma geçti. Gerçek anlaşılınca şoförlere 3 bin dolar trafik cezası kesildi. Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında, Türk heyetine 44 araç kiralandı. Araçların bir kısmı New York'ta çalışan bir Türk tarafından getirtildi, bir kısmı da Washington'dan temin edildi. Araçların hepsine heyetin kolaylıkla iletişim kurması için Türk şoför yerleştirildi. ABD polisi de Erdoğan'ın heyeti için Tokat'taki terör saldırısının ardından özel ajanlarla alarma geçti. ABD'de yaşayan ve Başbakan'ı koruyan ekibin başına getirilen üst düzey güvenlik elemanı Ali Kalkan, konvoyun küçültülmesini istedi. Erdoğan'ın korumalarına, konvoyun 12 araçla sınırlanması gerektiği iletildi, "Araçlara dörder kişi binin" denildi. Ancak ABD polisinden gelen bu uyarılara heyettekiler uymadı.



'Resmi heyetiz, sen devam et'



Başbakan Erdoğan'ın araç konvoyu 8 Aralık günü German Marshall Fonu'na giderken, aralarında Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Erdoğan'ın basın danışmanı Kemal Öztürk'ün de bulunduğu araçlar, kırmızı ışık nedeniyle konvoyun yavaşlamasını istemedi. İddiaya göre şoförlerin, "Ceza yeriz" uyarısına da "Sen geç biz resmi heyetiz. Gereğini yaparız" yanıtı verildi. Şoförler de bunun üzerine Washington sokaklarında iki kırmızı ışıkta geçti ancak üçüncüsünde araçlar durduruldu. Zira ABD polisi konvoyun gidişini görünce suikast şüphesiyle alarma geçmiş, helikopterler havalanmıştı bile... Araçtakilerin Türk heyeti olduğu görülünce herkes rahat nefes aldı.



Ali Babacan'ın heyetini görünce nefes aldılar



Araçların Türk konvoyuna ait olduğunu, içindekilerin de Türk heyeti olduğunu gören ABD polisi rahat bir nefes aldı. Araçların şoförlerine 3 bin dolar tutarında ceza kesildi ve ehliyetlerine el konuldu. Dört şoför hakkında ayrıca kamu güvenliğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle dava açıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ı taşıyan iki zırhlı Cadillac, Beyaz Saray tarafından tahsis edilmişti.