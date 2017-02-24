Türk konsoloslukları suçlamaları geri çevirdi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Türkiye başkonsoloslukları, danışma toplantıları adı altında muhbirlik yapılmasının istendiği şeklindeki suçlamayı reddetti. Düsseldorf Başkonsolosu Nesrin Tuncay, bir gazeteye yaptığı açıklamada Türk öğretmen ve velileri ile düzenli toplantılar yaptıklarını, bu toplantılarda eğitimle ilgili konuların görüşüldüğünü ve sendikanın kasıtlı olarak Türk konsolosluklarının çalışmalarını karaladığını söyledi.

Essen Başkonsolosu Kemal Basa da 22 Ocak'ta temsilciliklerinde toplantı yapılmadığını ve sendikanın yalan iddia ortaya attığını belirtti. Basa o tarihte yapılan toplantıların gündeminde de herhangi bir değişiklik yapılmadığını ifade etti.

Alman Eğitim ve Bilim Sendikası, 22 Ocakta düzenlenen toplantılarda öğretmen ve velilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirenlerin Türk makamlarına bildirilmesini istediğini iddia etmiş, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Eğitim Bakanlığı iddialara açıklık getirilmesini talep etmişti.

Bakanlık sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada savcılık ve güvenlik makamların iddialardan haberdar edildiğini söyledi. Sözcü, iddiaların doğru çıkmasının ortaya kendileri için kabul edilemez bir durum çıkaracağını belirtti. Sözcü, iddiaların DİTİB imamlarının evlerinde yapılan aramalarla ilgili olabileceğini dile getirdi.

DİTİB de töhmet altında

Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir oluşum olan Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) hakkında da benzer iddialar ortaya atılmıştı.

DİTİB de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa, önyargılı davranıp imamların genel şüphe altına alınmaması uyarısında bulundu. Ayboğa Welt gazetesine yaptığı açıklamada, "İmamlarımıza ihtiyacımız var. Onlar eğittikleri çocuklarımızı selefilikten ve radikalizmden koruyorlar” dedi. Alboğa, Alman medyasının Müslüman Türkler, cemaatler ve imamlar hakkında haksız ve genellemeci yayın yaptığını da savundu.

Alman makamları, DİTİB'e bağlı bazı imamların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşıtlarını Ankara'ya ihbar ettiği şüphesinin olduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak Federal Başsavcılık tarafından açılan soruşturma devam ediyor.

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DW/dpa/AG/HS