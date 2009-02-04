Türk konsolosluğuna saldırı

Düsseldorf'ta bulunan Türk Konsolosluğu'na saldırıda bulunuldu. Binada hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.



Düsseldorf polisi, Cecilienallee caddesinde bulunan başkonsolosluk binasına önceki gün yerel saatle 03.00 sularında kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 6 molotofkokteyli atıldığını bildirdi.



Polisin konsolosluk binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldığı, atılan 6 molotofkokteylinden sadece birinin patladığı, diğerlerinin ise etkisiz kaldığı kaydedildi



Polis, bir yandan molotofkokteyli parçalarını toplayarak parmak izi araştırması yapmak üzere laboratuvara götürürken, diğer yandan da konsolosluğa ait güvenlik kameralarındaki görüntüleri incelemeye aldı.



Düsseldorf Başkonsolosu Hakan Kıvanç, saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Umarım en kısa zamanda failler yakalanıp adalete teslim edilir" dedi.



Saldırıya rağmen, başkonsoloslukta hizmetler kesintiye uğramadı.