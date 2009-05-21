Türk komutan krizi!

Yunanistan’ın Larisa kentindeki NATO karargâhına İttifak’ın yeniden yapılanması çerçevesinde Türk komutan atanması kararı, Atina’da tartışma yarattı.



Yunan basın-yayın organları, Larisa karargahında Türk-Yunan komutanlığı şeklindeki haberlerinde Brüksel’de 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılan toplantıda Yunan ve Türk Genelkurmay Başkanlarının, hükümetlerinin de mutabakatıyla bölgede NATO’nun yeniden yapılanması çerçevesinde yapılan düzenlemelerin uygulanmasını kabul ettiklerini belirttiler.

Bu çerçevede Eskişehir karargâhının (CAOC-6) iptal edileceği, Yunanistan’ın ise Larisa karargahıyla (CAOC-7) Bulgaristan, Arnavutluk ve Makedonya’nın hava kontrolünden sorumlu olmaya devam edeceği kaydedilen haberlerde, Ege’nin yönetiminin NATO’ya geçeceği ve karargahta dönüşümlü olarak Türk-Yunan komutanlığı uygulanacağı ifade edildi.



Atina’da yayımlanan gazeteler ise söz konusu gelişmeler hakkında, Eskişehir karargâhı ile birleştirilerek CAOC-4 ismini alan Larissa karargahında Türk komutanın göreve gelmesiyle, Türk savaş uçaklarının Yunan hava sahasında uçuş yapmalarının kolaylaşacağı değerlendirmesi yaptılar.



Gazeteler, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının konuyla ilgili açıklamasının henüz gelişmede olan bir konu ifadesinden ibaret olduğunu ve CAOC-4’ün bir Türk komutanın yönetiminde olduğu sırada yardımcılığını Yunanlı bir komutanın yapacak olmasının ve İzmir’deki hava karargâhında da Yunanlı kurmay başkanının görev yapacak olmasının başarı gibi yansıtıldığını savundular.



To Vima gazetesi, Yunanistan Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının birbirleriyle uyumlu şekilde konu hakkında yön saptırmaya ve Larissa’ya Türk komutan gelmesi kararını saklamaya çalıştıklarını yazdı.



Ta Nea gazetesi, Larissa’da Türk komutan! başlıklı haberinde, hükümetin, Larissa karargahında her iki senede bir değişimle Türk ve Yunanlı komutanların göreve gelmesini öngören gizli anlaşmasının muhalefet partileri ve silahlı kuvvetler üyelerinin sert tepkisine yol açtığını kaydetti.



Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarının, bu uygulamanın 1-2 yıl içinde yapılacağını belirttiklerini kaydeden Ta Nea, NATO’nun bu anlaşmayı 2009 yılı içinde uygulamayı tasarladığını ve bunun Türk basını tarafından gün ışığına çıkarıldığını da belirtti.



Elefterotipiya gazetesi, hükümetin Bulgaristan, Arnavutluk ve Makedonya hava sahalarının kontrolünü elde bulundurmak açısından söz konusu anlaşmaya varma çabasını uzun zamandır sürdürdüğünü, ancak buna karşılık olarak Ege’nin, en azından Türk komutanın 2 yıllık görev süresi boyunca NATO çerçevesindeki ortak kontrolünü kabul etmek durumunda kaldığını yazdı.



Gazete, Türk komutanın doğal olarak Türk uçaklarının Yunan savaş uçakları tarafından bölgeden çıkarılması konusunda Yunanistan-NATO arasındaki sorunu büyütmeye çalışacağı değerlendirmesinde de bulundu.



Ethnos gazetesi, Larisa’da NATO karargahında gri sahne, Türk komutan da koydular başlıklı haberinde, Atina’nın yıllar süren NATO baskısına boyun eğdiğini ve gizli bir biçimde Türk ile Yunan komutanların göreve getirilmelerine yeşil ışık yaktığını yazdı.



Apoyevmatini gazetesi ise alınan kararla birlikte NATO’nun 4 karargâhından birisinin Yunanistan’da bulunacak olmasının olumlu bir gelişme olduğu yorumunu yaptı.



Öte yandan, ana muhalefet PASOK Partisi, Savunma konuları sorumlusu Vaso Papandreu, alınan gizli kararın hükümet tarafından geri atılmış bir adım olduğunu söyledi.



Papandreu, Hükümet tarafından alınan, karargâhta Türk komutanın görev almasını öngören gizli karar sürpriz olduğu kadar milli konularımız için de çekinceler yarattı. Hükümetin geri adımları, dışişleri ve savunma politikasından yoksunluğun sonucudur ifadesini kullandı.



