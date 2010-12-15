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Spor

TÜRK KÖKENLİ HAKEM FIFA LİSTESİNDE BERLİN (A.A)

15 Aralık 2010 14:44

-TÜRK KÖKENLİ HAKEM FIFA LİSTESİNDE BERLİN (A.A) - 15.12.2010 - Alman Birinci Ligi'nde (Bundesliga) hakemlik yapan Deniz Aytekin, FIFA listesine alındı. Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından yapılan açıklamada, DFB'nin hazırladığı ve Aytekin'in de yer aldığı 10 kişilik listenin FIFA tarafından kabul edildiği bildirildi. Açıklamada, Aytekin'in ilk kez FIFA listesinde yer aldığı ifade edildi. Mesleği işletmecilik olan 32 yaşındaki Aytekin, Bundesliga'da 2008/2009 sezonundan bu yana düdük çalıyor.

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