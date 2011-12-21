Türk kökenli bakanı Neo-Naziler tehdit etti

T24



Yeni silahla tehdit





Yabancı düşmanı video kaydı



Hannover polisinden yapılan açıklamada, Sosyal İşler, Kadın, Aile, Sağlık ve Entegrasyon Bakanı Aygül Özkan'ın e-postasına tehdit mesajı gönderen kişinin 28 yaşında bir Neo-Nazi olduğu belirtildi. Polis, aşırı sağcı olarak tanınan kişinin evinde ve otomobilinde arama yaptığını açıkladı.Arama sonrasında daha önce de sabıkalı olan Neo-Nazi'nin bilgisayarına el konulduğu belirtildi. Polis, evinde arama yapılan kişinin, aşırı sağcı grup "Daha Güzel Bir Hannover"le bağlantısı olduğunu tahmin ediyor.Türk kökenli bakan Aygül Özkan'ın şahsi e-posta adresine gönderilen elektronik postada, "yeni bir silahla" yeni bir cinayet serisinden bahsediliyor ancak kimin hedefte olduğu belirtilmiyor. Söz konusu grup, Almanya Anayasayı Koruma Daire tarafından dikkatle izleniyor.Elektronik postada yabancı düşmanı bir video kaydına da yer verildiği dikkat çekti. Sözkonusu video kaydında ayı kostümü giymiş bir kişi, bir döner büfesinin önünde sağ elini kaldırarak "Hitler selamı" veriyor ve Türkiye'ye giden bir uçağın arkasından da el sallıyor.Polis söz konusu tehdit mesajlarının, Aygül Özkan'ın bakanlık adresine değil, şahsi e-posta adresine gönderildiğini teyit etti.