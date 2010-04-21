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Dünya

Türk kökenli bakan Alman basınının gündeminde

21 Nisan 2010 16:20

Almanya'da ilk Türk kökenli bakan olan Aygül Özkan, üyesi olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin değer anlayışlarını benimsediğini ve CDU'ya üye olabilmesi için hiç kimsenin Hristiyan olması gerekmediğini söyledi.
     Özkan, Bild gazetesinde yayımlanan röportajında, Müslüman bir kadın olarak neden CDU'ya üye olduğunun sorulması üzerine, "Çünkü CDU'nun değerleri ile kendimi bağdaştırabiliyorum. Aile, dayanışma ve insan sevgisi, bunlar benim için büyük rol oynuyor. CDU dünyaya açık bir parti. Hiç kimsenin parti üyesi olabilmek için Hristiyan olması gerekmiyor" dedi.
     Aşırı dindar olmadığını, ancak ailesiyle birlikte dini bayramları kutladığını belirten Özkan, "Oğluma Noel'in ne olduğunu da anlatıyorum. Bence bu, dini güzel ve modern bir şekilde uygulamanın yolu" dedi.
     Aşağı Saksonya Eyalet Meclisinde bir dua odasının olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık da Özkan, "Bilmiyorum, ancak olsa bile benim ihtiyacım yok. Duamı her yerde yapabilirim" diye konuştu.
     Hamburg'da doğup büyüdüğünün hatırlatılması ve kendisini ne kadar Türkiye'ye ait hissettiğinin sorulması üzerine de Özkan, "Çok fazla. Eşim Hakan da Türk. Oğlum Sinan'ı iki dilli yetiştiriyorum. Ben içten, açık ve sosyal bir insanım, bu yanım da daha çok Türklere özgü. Düzen sevgim ise tipik Alman tarzı" dedi.
     Özkan, Türklere nasıl yardım etmek istediğinin sorulması üzerine de göçmen çocukların, Almancayı ve ülkedeki kültürü öğrenmeleri için, mümkün olan en erken yaşta çocuk yuvalarına gönderilmesinin çok önemli olduğunu belirterek, bunun için mücadele edeceğini söyledi. (aa)

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