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Dünya

Türk kızına cesaret madalyası

Almanya'nın Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrman, bir kadının hayatını kurtaran Türk kızı Burcu Funda Arıcı’yı "Medeni Cesaret Madalyası" ile &o

04 Kasım 2008 02:00

Almanya'da Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrman, bir kadının hayatını kurtaran Türk kızı Burcu Funda Arıcı’yı "Medeni Cesaret Madalyası" ile ödüllendirdi.



Eyalet genelinde medeni cesaret göstererek tehlikeyi önleyen ve hayat kurtaran 18 kişiye Eyalet İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen törenle "Medeni Cesaret Madalyası" verildi. Bakan Herrman, hayatlarını tehlikeye atarak hayat kurtaran insanlara teşekkür etti.

Arıcı, Münih’te bir yıl önce bir psikiyatri kliniğinde tedavi gören bir hastanın sokak ortasında karısına bıçakla saldırısına şahit olmuş, olayı gören Dr. Wolfgang Setzer ve Fachera Fedaie ile saldırganın elinden bıçağı bırakmasını ve yaralı olan kadının yaşama dönmesini sağlamıştı. Olay yerinden cep telefonu ile polisi arayan Arıcı, saldırganın da yakalanmasına katkıda bulunmuştu. (Hürriyet)

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