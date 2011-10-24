-Türk Kızılayı'nın 116 kişilik uzman ekibi deprem bölgesinde ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Van'da meydana gelen depremin ardından Türk Kızılayının 116 kişilik uzman ekibinin deprem bölgesine ulaştığı bildirildi. Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada, yerleşim yerleri zarar gören vatandaşlar için çadır kurma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Kızılay'ın bölgeye sürekli çadır ve battaniye sevk ettiği belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: ''Depremin ardından acil olarak harekete geçen Türk Kızılayının ülke geneline yayılmış lojistik merkezlerinden 7 bin 496 çadır, 8 toplu barınma çadırı, 22 bin 229 battaniye, 3 bin 812 katalitik soba, bin 719 mutfak seti, bin ceset torbası, bin 120 gıda kolisi, 2 bin 320 içme suyu, 5 bin ekmek ve 500 kumanya bölgeye ulaşmaya başladı. Bölgeye 1 adet mobil fırın ve 21 seyyar mutfak gönderildi, Türk Kızılayının Van'daki aşevi de afetzedeler için yemek çıkarıyor. Erciş'e ulaşan ilk çadırların da kurulumuna hızla başlandı. Erciş stadyum alanında ve Van-Erciş yolunda iki çadırkent oluşturuldu. Bölgedeki mevsim koşulları da göz önünde bulundurularak bölgeye 4 mevsim kullanıma uygun Türk tipi çadırlar gönderiliyor. 14 metrekarelik çadırların içerisinde katalitik soba yakılabiliyor. Çadırlar dışarının soğuğunu içeriye sokmadığı gibi içerinin ısısını da koruyor. Çadırların su geçirmezlik özellikleri de bulunuyor.'' Açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek vermek üzere Türk Kızılayının uzman psikologlarının da bölgede görevlendirildiği, bölgedeki kan merkezlerinden de yaralılar için gerekli kan ürünleri bölgedeki hastanelere ulaştırıldığı belirtilerek, afetzedelere yardım ulaştırmak isteyenlerin 168 bağış ve iletişim hattını arayarak ya da www.kizilay.org.tr adresinden detaylı bilgi alabileceği kaydedildi.