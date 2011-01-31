-TÜRK KIZILAYI'NDAN MAHSUR TÜRKLERE KUMANYA KAHİRE (A.A) - 31.01.2011 - Türk Kızılayı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de havaalanında mahsur kalan Türkler için 1000 kişilik kumanya gönderdi. Türk Hava Yollarının (THY) 18.30'da İstanbul-Kahire tarifeli uçağıyla gelen kumanyalar, THY yetkilileri tarafından Kahire havaalanında bulunan ve sayıları 200'ü bulan Türk vatandaşına dağıtıldı. THY yetkilileri, kalan kumanyaları da ihtiyaç olması durumunda havaalanına bundan sonra gelecek Türk vatandaşlarına dağıtacaklarını bildirdi.