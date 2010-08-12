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Dünya

TÜRK KIZILAYINDAN KKTC'DE İFTAR YEMEKLERİ LEFKOŞA (A.A)

12 Ağustos 2010 00:16

-TÜRK KIZILAYINDAN KKTC'DE İFTAR YEMEKLERİ LEFKOŞA (A.A)- 11.08.2010 - Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği işbirliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iftar yemekleri veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Alasya, Lefkoşa'daki iftar çadırında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iftar çadırlarının kurulduğunu belirterek, halka hizmeti, Türk Kızılayı ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinin katkıları ile verdiklerini, amacın, kutsal Ramazan ayında sosyal dayanışma ve yardımlaşma duygularını ön plana çıkarmak olduğunu kaydetti. Geçen yıl Ramazan ayında KKTC genelinde 160 bin kişiye hizmet verdiklerini belirten Alasyalı, bu yıl 100 bin kişiye hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi. Alasya, KKTC genelinde, Lefkoşa, Girne, Lefke, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele, Esentepe ve Dipkarpaz olmak üzere sekiz bölgede iftar çadırları kurulduğunu ifade ederek, Ramazan ayının halka ve millete hayırlara vesile olmasını diledi.

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