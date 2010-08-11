-TÜRK KIZILAYI AFET BÖLGESİNDE NOVŞEHRA (A.A) - 11.08.2010 - Türk Kızılayı tarafından Pakistan'a gönderilen 35 tonluk insani yardım malzemesi selden en çok etkilenen yerleşim alanlarından biri olan kuzeybatıdaki Banda Mollahan köyünde felaketzedelere dağıtıldı. Türk Hava Yollarına ait kargo uçağı ile cuma günü başkent İslamabad'a gelen 260 bin dolar tutarındaki yardım malzemeleri 20 kilogramlık 1150 gıda paketi, 420 mutfak seti, 1000 battaniye, 1300 uyku tulumu, 2400 sünger yataktan oluşuyor. AA muhabirine konuşan Türk Kızılayının Pakistan Temsilcisi Sadullah Devletgeldi, Pakistan Kızılayı ile ortak çalışma sonucu büyük hasar gören Banda Mollahan köyünü tespit ettiklerini, 7 bin nüfuslu köye geldiklerinde evlerin tamamına yakınının selde yıkıldığını, okul, cami ve sokakları çamur içinde gördüklerini söyledi. Ülkenin diğer bölgelere de yardım malzemeleri götürmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Devletgeldi, Türk Kızılayının yardımlarının süreceğini kaydetti. Türk Kızılayının yardım malzemelerini taşıyan ikinci kargo uçağının bu akşam Pakistan'a gelmesi bekleniyor. -KÖYLÜLER BÜTÜN VARLIKLARINI KAYBETTİ- Banda Mollahan köyünün muhtarı Malik Arşad Emin'in verdiği bilgiye göre, köyde bulunan bin 200 evden sadece 10 tanesi sağlam kaldı. Tek geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan köyde bütün ekili alanlar ve meyve bahçeleri sular altında kaldı, yüzlerce büyük baş hayvan telef oldu, 10 binden fazla arı kovanı sellerde yok oldu ya da çamurla kaplandı. Cadde ve sokakların kalın çamur tabakasıyla kaplandığını belirten Emin, insan gücüyle ve kişisel imkanlarla yerle bir olan evlerin ve çamur tabakalarının temizlenmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Emin şunları kaydetti: "Köyümüzde seller nedeniyle can kaybı olmadı ancak köy halkı sahip olduğu bütün varlıklarını sellerde kaybetti. Geçimini çiftçilikle sağlayan insanlarımız şimdi işsiz. Ramazan ayının gelmesiyle bizi daha da zor günler bekliyor, havalar sıcak ve yağmur devam ediyor. Pakistan Kızılayı köyümüze 200 çadır dağıttı, bu çadırlarda bir kaç aile birlikte kalmak zorundayız. Yardım kuruluşları tarafından günde bir kere sağlanan yemekler çok az ve kalitesiz." Emin ayrıca, köyün iki ilkokulunun ve dört camiden ikisinin yıkıldığını belirtti. -YÜZ BİNLERCE İNSAN YOLLARDA ÇARESİZLİK İÇİNDE BEKLİYOR- Sellerden ilk etkilenen bölge olan kuzeybatıdaki Hayber Paktunva eyaletine İslamabad'dan kara yoluyla 4 saatte ulaşan AA muhabirinin izlenimlerine göre, Novşehra-Peşaver arasındaki ana ve ara yolların kenarlarındaki ağaçlara bağlanmış naylon örtüler altında yüz binlerce insan çaresizlik içinde bekliyor. Yerle bir olmuş evler, ortalığa saçılmış eşyalar, yok olan yollar ve köprüler savaş sonrası oluşan görüntüleri çağrıştırıyor. Evleri yıkılan insanlar enkaz altında ve çamurlar içinde kalan eşyalarını kurtarmaya ve kurtardıkları eşyaları temizlemeye ya da kurutmaya çalışıyor. Yerel yönetimler ve sağlık örgütleri salgın hastalıkların önüne geçmek amacıyla kamyonlarla köylere temiz su taşıyor. Pakistan'ın kentlerinde dini cemaatlerin düzenledikleri yardım kampanyaları sonucu toplanan paralarla hazırlanan yemekler kamyonetlerle köy ve kasabalar dolaşılarak dağıtılıyor. Kamyonetlerin başına yığılan yüzlerce kadın-erkek ailelerine yemek götürmek için birbirlerini eziyor. Yağmurların zaman zaman şiddetlendiği bölgede yağmurdan sonra çıkan güneş sıcaklığın ve nemin artmasına yol açıyor ve bu durum da çalışmaları zorlaştırıyor. Yerel yönetimin bir yetkilisi, sel mağdurlarının ilk önceliğinin ''karınlarını doyurmak ve barınacak yer ayarlamak'' olduğunu söyledi. Yetkili, bölge insanının gıda maddesi olarak en fazla un, pirinç ve yemeklik yağa ihtiyaç duyduğunu, uluslararası yardım kuruluşlarınca sağlanan gıda maddelerinin bölge insanları tarafından bilinmemesi nedeniyle tüketilemediğini kaydetti. -RAMAZAN BAŞLAMADI- Pakistan Hilal Gözlem Komitesi, Ay'ın hareketlerini gözetlediklerini, hilalin görülmesiyle birlikte ramazan ayının hangi gün başlayacağının kamuoyuna duyurulacağını açıkladı. Buna göre, Pakistan'da ramazanın yarın başlaması bekleniyor. Pakistan'da temmuz ayı sonlarında başlayan ve halen devam eden Muson yağmurlarının neden olduğu seller ve toprak kaymalarında şimdiye kadar 1600'den fazla kişi hayatını kaybetti, 14 milyona yakın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletlerin son açıklamasına göre, ülkede 6 milyondan fazla kişinin acilen gıda maddesine ihtiyacı var.