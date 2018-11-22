Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kınık: İdlib'in kuzeyine tersine göç başladı

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) -TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Suriye\'de çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib kentinin kuzeyindeki bölgeye, içme suyu, gıda, sağlık, barınma ve eğitim hizmetleriyle kalıcı konut projelerinin ardından Türkiye’den tersin göçün başladığını söyledi.

Türk Kızılayı, Yeşilay, Birlik Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana Valiliği, Yüreğir Belediyesi ve Yenilikçi İnsan Kaynakları Derneği\'nin Adana şubeleri tarafından Yüreğir Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Diyalog18 Sivil Toplum ve Kamu İş Birliği Zirvesi başladı. Zirveye, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Zirve öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kamunun sivil toplum kuruluşu ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kamu ile sivil toplumun birbirine katkılarının artırılması için zirvenin düzenlendiğini kaydetti.

ASKERİ ÇÖZÜMÜN BİR YERE VARMAYACAĞI ANLAŞILDI

8 yıldır iç karışıklıkların sürdüğü Suriye\'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Dr. Kerem Kınık, şunları söyledi:

\"8 yılda 23 milyon nüfusun yarısı evlerini terk etti, 5 milyonu ülkesini terk etti. Bugün Türkiye, kendi içinde barındırdığı Suriyeli mültecilerin dışında Suriye içerisinde 4 milyon insana destek veriyor. Çok büyük insani yükü kaldırıyoruz. Askeri operasyonlar sonunda teröristlerden temizlenen Afrin ve Fırat Kalkanı gibi, diplomatik çabalar sonrasında, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sonrasında çatışmasızlık bölgesinin istikrara kavuşması neticesinde İdlib bölgesi kuzey hattında bir barış adası oluşturdu. Bu bölgeye kalıcı desteklerimiz devam ediyor. İçme suyu, gıda, koruma, sağlık, barınma, eğitim hizmetleri, tarımın canlanması ve bu bölgede Kızılay olarak bizlerin de katkı verdiği, kalıcı konutların oluşması ve neticesinde Türkiye\'den o bölgeye ters göç başlamış oldu, bunu da teşvik ediyoruz. Kuzey hattının yarısında, Menbiç\'in batısına doğru, Lazkiye sınırına kadar böyle bir hava var, ama bu hava Menbiç\'in doğusunda, Rakka gibi bölgelerde, Şam\'ın doğusunda, Deyr-ez Zor\'da yok. Çok sayıda iç göç oldu. Artık askeri çözümün bir yere varmayacağı anlaşıldı. Ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde barış yoluyla bir siyasi yol haritası ortaya çıkar ve Suriye\'nin bu acısı, sadece Suriye değil, tüm dünyayı acıtan üzen bu acı bitmiş olur.\"

Konuşmanın ardından başlayan zirvede çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla paneller düzenlendi.

FOTOĞRAFLI