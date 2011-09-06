-Türk Kızılayı Gazze'deki su sorununu çözüyor GAZZE (A.A) - 06.09.2011 - Türk Kızılayı Gazze Şeridi'nde hayata geçirdiği projelerle su sorununa çözüm bulmaya çalışıyor. Yaklaşık 2 yıldır Gazze'de faaliyet gösteren Türk Kızılayı ilk olarak kent merkezindeki su şebekelerinin bir kısmının yenilenmesini sağladı. Kızılay'ın Gazze'deki ofis başkanı Halim Sertaç Açıcı A.A muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde belirgin bir su probleminin olduğunu ifade ederek, ''Gazze'de musluk suları tuzlu ve yetersiz. Biz de Türk Kızılayı olarak 2 yıldır bu konuyla ilgili olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz'' dedi. Açıcı, Gazze Şeridi'nin Mısır sınırında bulunan Refah kentine tarım sulaması ve şehir şebekesinde kullanılmak üzere su rezervuarlarının yapımını üstlendiklerini kaydederek, ''Bunlardan 2 bin metreküp olan rezervuarın yapımı bitti ve hizmete sunuldu. El Nasır, El Şoka ve El Fohari bölgelerinde yaşayan yaklaşık 50 bin Filistinli buradan faydalanmaya başladı. 3 bin metreküplük diğer rezervuar ise bitme aşamasında. Sızdırmazlık testleri ve boyanın ardından gelecek ay hizmete açılacak. Buradan da Refah bölgesindeki yaklaşık 150 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz'' diye konuştu. Gazze'de şehrin 8 ayrı yerinde de uygulamaya başladıkları projeyi anlatan Açıcı, proje kapsamında demir ve asbestos gibi eski boruları UPVC tip yeni borularla değiştireceklerini bildirerek, bu projeden de 400 bin Gazzeli'nin yararlanacağını ifade etti. Açıcı, su projelerinin dışında ise Gazze'de Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve İslam Kalkınma Bankası işbirliğiyle İsrail-Gazze savaşı sırasında tahrip olan tarım alanlarının rehabilite edilmesinin hedeflendiğini kaydederek, ''Savaş sırasında tahrip olan tarım arazilerine fidan dikimi, sulama şebekelerinin kurulması, gübre ilaç sağlanmasını hedefliyoruz. Ofiste bulunan ziraat mühendisi Ümit Yaşar Şimşek proje kapsamında bulunan arazilerde keşifler yapıyor, çiftçileri denetliyor'' dedi.