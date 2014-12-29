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Dünya

Türk kızı Zehra, 'playboy'ken IŞİD'e katılan militanla evlendi

Avustralya'da yaşayan 21 yaşındaki Zehra Duman, IŞİD militanı Mahmud Abullatif ile Suriye'de evlendi

29 Aralık 2014 19:15

Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de yaşayan 21 yaşındaki Türk kızı Zehra Duman eski 'hızlı playboy' yeni IŞİD militanı Mahmud Abullatif ile Suriye'de IŞİD kontrolündeki Rakka şehrinde evlendi.

 

Sosyal medya aracılığıyla tanıştılar

 

21 yaşındaki Zehra Duman, 2014 yılının başında IŞİD'e katılan Mahmud Abdullatif'le evliliğini 11 Aralık tarihinde sosyal medyadan duyurdu. IŞİD militanı çeyiz olarak da bir otomatik silah fotoğrafı paylaştı.

 

'Kızımın beynini yıkamışlar'

 

posta.com.tr'nin haberine göre, baba Davut Duman kızının son 4-5 aylık süre içerisinde yaşadığı değişime dikkat çekip şunları söyledi: Kızımın beynini yıkamışlar. Biz ve arkadaşları onu eve geri getirmek için seferber olduk. Kızımın güvenliği için korkuyorum. Kızımızı eve getirmek için umutsuzca çabalıyoruz.

IŞİD saflarınsa savaşan Abdulatif'in cephede olduğu zamanlar Zehra, örgütün kalesi konumundaki Rakka kentinde kalıyor.

Avustralyalı kaynaklar 21 yaşındaki Zehra'nın 4-5 ay öncesine kadar iyi bir kız kardeş, iyi bir teyze ve Melbourne'de yaşayan iyi bir Türk kızı olduğuna işaret ediyor. Çok hızlı bir şekilde radikalleşen Zehra Duman, anne ve babasından gizli olarak Kasım ayı sonunda Suriye'ye kaçtığı öğrenildi.

 

Abullatif gece hayatına düşkündü

 

Mahmud Abullatif'in IŞİD'e katılmadan önceki yaşantısı ise şaşırtıcı. Çapkınlığıyla bilinen Mahmud Abullatif, spor salonuna gittiği ve Melbourne'de gece kulüplerinde düzenlenen partilere katıldığı belirtiliyor.

 

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