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Dünya

Türk kızı Yunan ordusunda profesyonel asker

Batı Trakya'da bir Türk kızı Yunan ordusuna profesyonel asker oldu. 25 yaşındaki Sevcan Sadulla, pazartesi günü göreve başlayacak

23 Ocak 2009 02:00

Batı Trakya'da bir Türk kızı Yunan ordusuna profesyonel asker oldu.

Gümülcine'ye bağlı Yardımlı (Ergani) köyündeki beş çocuklu çiftçi bir ailenin kızı olan 25 yaşındaki Sevcan Sadulla, Pazartesi günü Grevena bölgesindeki askeri birlikte göreve başlayacak.

Profesyonel askerlik sınavlarını başarıyla geçen Sadulla basına yaptığı açıklamada, "bu iş için çok emek sarf ve sonunda başarılı olmaktan büyük mutluluk duyduğunu" söyledi.

Sevcan Sadulla, "askerlik mesleğinin zor bir iş olduğunu bilincinde olarak böyle bir karar aldığını ve bu kararının ailesi tarafından da desteklendiğini" belirterek, "Orduya katılmakla bir ilki başarıyorum. Daha önce de bizim köyden Yunan okuluna giden ilk kız ben olmuştum. Biz, biraz ileri görüşlü bir aileyiz" dedi.

Hayatındaki öncelikler arasında iş konusunun başta geldiğini ve evlenmeyi şimdilik düşünmediğini belirten Sadulla, "Her şeyin bir sırası var. Şu anda Yunan ordusundaki yeni çevreme ayak uydurarak, doğru ve yararlı olmak istiyorum" diye konuştu.

Motosiklet, traktör ve otomobil gibi motorlu araçlar kullanmaktan zevk aldığını anlatan Sevcan Sadulla, Kuşlanlı (Ksilagani) köyündeki Yunan lisesini bitirdikten sonra Gümülcine'de kuaförlük ve estetisyenlik eğitimi aldığını belirtti.

Yunanistan'da profesyonel askerliğe kabul edilenler, sonrasında uzatılabilen 5 yıllık bir dönem için sözleşme imzalıyorlar.

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