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Dünya

Türk kızı Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi PEKİN (A.A)

27 Kasım 2011 14:27

-Türk kızı Dünya Mankenler Kraliçesi seçildi PEKİN (A.A) - 27.11.2011 - Çin'in güneyindeki Şencen şehrinde düzenlenen 23. Dünya Mankenler Kraliçesi yarışmasında 21 yaşındaki İzmirli Sevcan Yaşar birinci oldu. Şinhua haber ajansının bildirdiğine göre, dün gece yapılan 66 ülkeden 66 mankenin katıldığı yarışmada Macar Bozhar Ivett ikinciliği, Gineli Jasmine Sidibe de üçüncülüğü kazandı. Yarışmada dördüncü olan Asya şampiyonu Li Meng "en iyi etnik kostüm" ödülüyle "özel medya ödülünü" aldı. İlki 1988 yılında İstanbul'da yapılan yarışmaya bugüne kadar 70 kadar ülke ve bölgeden 10 binden fazla manken katıldı. Yarışma altısı Şencen'de olmak üzere Çin'de 8 kez düzenlendi.

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