Türk kirazı ve üzümü, Uzakdoğu ülkelerine hava kargoyla ulaşacak

İZMİR, (DHA) - İHRACATININ büyük bölümünü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve Rusya pazarına yapan Türk yaş meyve ve sebze ihracatçıları, ihraç pazarlarını çeşitlendirmek amacıyla Uzakdoğu ülkelerini hedef pazar olarak belirledi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, \"Turkish Cargo ile yaptığımız anlaşma sayesinde, dünyanın dört bir tarafında 39 destinasyona yüzde 75 indirimli taze meyve sebze gönderebiliyoruz\" dedi.

Türk yaş meyve sebze ihracatçıları, alım gücü yüksek 500 milyonluk nüfusa sahip Uzakdoğu ülkeleri Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Hong Kong, Malezya, Vietnam Endonezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya pazarında Turkish Cargo ile payını büyütmek istiyor. Türkiye’nin üretiminde dünya lideri olduğu kiraz ve üzüm ihracatçısı 14 firmanın katılımıyla Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği\'nce yürütülen URGE projesi kapsamında, Malezyalı ve Vietnamlı temsilcileri de kapsayan heyet, çalışmalarına Malezya’da start verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Seyyar liderliğinde, URGE projesi üyesi 8 firmanın temsilcilerinden oluşan heyet, Türkiye\'nin Malezya Büyükelçisi Başak Türkoğlu, Malezya Malay Ticaret Odası Başkanı Rızal Fariz bin Muhammad ve Çin Ticaret Odası Başkan Vekili Dato Liew Sew Yee ile bir araya geldi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği URGE projesi heyeti, Malezya temaslarının ikinci gününde, Türkiye Cumhuriyeti Kuala Lumpur Büyükelçiliği’nde, Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliği\'nce organize edilen ikili iş görüşmelerinde Malezya’nın en önemli yaş meyve sebze ithalatçı firmalarıyla ikili iş görüşmeleri yaptı. İkili iş görüşmelerine Malezya’nın yaş meyve sebze ithalatının yüzde 90’ını yapan 27 ithalatçı firma büyük ilgi gösterdi.

Uzakdoğu ülkelerinde Malezya ve Vietnam dışında Çin, Japonya, Hindistan, Tayvan, Endonezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Laos, Myanmar ve Kamboçya’yı kapsayan coğrafyada alım gücü yüksek 500 milyonluk nüfus olduğuna dikkat çeken Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Seyyar, yıllık 1,8 milyar Dolar\'lık kiraz ve üzüm ithal eden bu pazardan Türkiye’nin 4 milyon Dolar\'lık çok cüzi bir pay aldığını ve amaçlarının bu pazardan Türk ihracatçısının aldığı payı en azından 100 milyon Dolar\'a çıkarmak olduğunu kaydetti. Türkiye’nin Uzakdoğu ülkelerine taze kiraz ve üzüm ihracatının artması için URGE projesi kapsamında yapılan seyahatin çok büyük fırsatlara gebe olduğunu söyleyen Seyyar, şöyle konuştu:

“Hava kargo, ihracatın gelişiminde bize büyük fırsatlar sunuyor. Turkish Cargo ile yaptığımız anlaşma sayesinde, dünyanın dört bir tarafında 39 destinasyona yüzde 75 indirimli taze meyve sebze gönderebiliyoruz. Bu sayede, birçok ihraç pazarında önemli ihracat artışları yakaladık. Turkish Cargo ile Malezya, Vietnam, Endonezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Laos, Myanmar ve Kamboçya’yı kapsayan ASEAN bölgesine yaptıkları uçuşlarında indirimli tarife kapsamına alınması için temasa geçeceğiz. İhracatımızın bu pazarda ivme kazanması için olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz.\"

Malezya Malay Ticaret Odası ve Çin Ticaret Odası’nda yaptıkları görüşmelerde, Türkiye’nin potansiyeline ilişkin sunumlar yaptıkları bilgisini de paylaşan Seyyar, “Özellikle Turkish Cargo aracılığı ile sadece Malezya’ya değil tüm bölge ülkelerine günlük taze meyve sebze ulaştırılabileceğimizi belirttik. Malezya’nın gıda ithalatının yüzde 90’ını gerçekleştiren 27 ithalatçı firma ile 78 iş görüşmesi gerçekleştirdik ve 18 somut iş bağlantısı kurduk. Bizim açımızdan çok verimli bir iş seyahati oldu\" dedi.

KİRAZ VE ÜZÜM İHRACATI, 255 MİLYON DOLAR\'I AŞTI

Türkiye, 2016-2017 sezonunda, 31 Ekim 2017 tarihi itibarıyla taze kiraz ve yaş üzüm ihracatından 255 milyon 232 bin Dolar döviz geliri elde etti. Kiraz ihracatı 158 milyon 916 bin Dolar olurken, yaş üzüm ihracatı 96 milyon 316 bin Dolar olarak kayıtlara geçti. 2015-2016 sezonunun aynı döneminde kiraz ihracatımız 182 milyon 729 bin Dolar olmuştu. Kiraz ihracatı, yüzde 15 düşüş gösterdi. Yaş üzüm ihracatı ise Rusya’ya ihracatın başlamasıyla birlikte bir önceki sezon 58 milyon 51 bin Dolar olan ihracatını yüzde 66 geliştirme başarısı gösterdi. Türkiye’nin kiraz ihracatında ilk sırayı 84 milyon Dolar\'lık tutarla Almanya alırken, Rusya Federasyonu’na 22 milyon Dolar\'lık kiraz gönderildi. Hollanda ise 12 milyon Dolar\'lık kiraz ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı. Kiraz ihraç ettiğimiz ülkeler arasında Uzakdoğu ülkeleri içinde en büyük ihracat 2 milyon Dolar\'la Hong Kong’a yapıldı. Uçak krizi sonrasında Rusya\'ya ihracatın başlaması sonrasında 2016-2017 sezonunda en fazla yaş üzüm ihracatı 57 milyon Dolar\'la Rusya’ya oldu. Almanya 8 milyon Dolar ile ikinci Ukrayna, 7 milyon Dolar ile zirvenin üçüncü basamağında yer buldu.



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