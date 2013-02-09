Türk: Kimin Öcalan'la görüşeceğine biz karar veririz

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Ahmet Türk Öcalan'la görüşmeye kimin gideceğine kendilerinin karar vereceğini belirterek "Eğer barış görüşmeleri yapılacaksa kurumsal olarak bu işin içinde yer almalıyız. Kimin Sayın Öcalan'la görüşeceğine kimse karar veremez, biz karar veririz." dedi.

yüksekovahaber.com'a göre, BDP'nin Mersin'de düzenlediği yardımlaşma gecesinde konuşan Ahmet Türk İmralı görüşmelerini önemsediklerini söyleyerek bu fırsatın heba edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Eğer DTK ve BDP bu sürecin içinde yer almazsa halkımızda büyük bir güvensizliğe neden olacaktır" diyen Türk şöyle konuştu: "Bu süreci kaçırılmaması gereken bir süreç olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle BDP, DTK bütün Kürt siyasetçileri ve sivil toplum örgütleri olarak, barışçıl bir sürecin gelişmesine açık destek veriyoruz.. Ama burada bir şey söylüyoruz. Kürtler barışa hazır; ama Kürtleri kimse asla kandıramayacaktır."

Konuşmasında Suriye konusuna da değinen Ahmet Türk "Suriye konusunda nasıl bir oyun oynadığını görüyoruz. Biz elbette ki bütün halkların özgürleşmesini istiyoruz. Ama siyaseti, Kürtleri sindirmeye dönük bir siyasete dönüştürdükleri için bugün Ortadoğu'daki gelişmelere de kuşkuyla bakıyoruz. Burada en önemli mesele Kürt meselesidir" dedi.

"Bugün Ortadoğu'da dört parçada yaşayan, politize olmuş, geleceğini belirlemeye yönelik kararlılık içinde olan bir halk var" diyen Türk şöyle devam etti: "Siz Ortadoğu'da Kürt halkını özgürlük mücadelesini görmezden gelirseniz ve Kürtleri sindirmeye kalkışırsanız Ortadoğu'ya asla ve asla istikrar, barış gelmeyecektir. Çünkü Kürtler Ortadoğu'da politize olmuş kadim bir halktır."

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz perşembe günü İmralı'ya görüşme için gidecek heyette kimlerin yer alacağıyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın kime izin verirse onların gidebileceğini söylemişti.