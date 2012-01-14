T24 LogoT24 Logo
Dünya

Türk kazazedelerden 7'si İtalya'da kalıyor ROMA (A.A)

14 Ocak 2012 14:37

-Türk kazazedelerden 7'si İtalya'da kalıyor ROMA (A.A) - 14.01.2012 - İtalya'nın Toskana bölgesi yakınlarında dün gece geçirdikleri gemi kazasının ardından kurtarılan 9 Türk yolcudan 7'si, kazayla ilgili tazminat ve diğer ayrıntılar belli olana kadar bu ülkede kalmaya karar verdi. Toskana bölgesinin bir adasının yakınlarında karaya oturduktan sonra yan yatan kruvaziyer gemisinden tahliye edilen Türk kazazedeler, Roma havaalanındaki Hilton otelinde kurulan koordinasyon merkezine getirildi. Geminin Türk yolcularından Egemen Mustafa Filiz, annesi Seher Filiz ve babası Hasan Filiz, Sırrı Tayfun Bora ile eşi Deniz Bora ve Mustafa Tunççelik ile eşi Yüksel Tunççelik tazminat konuları ve diğer ayrıntılar belli oluncaya kadar burada kalmaya karar verdiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24