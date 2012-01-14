-Türk kazazedelerden 7'si İtalya'da kalıyor ROMA (A.A) - 14.01.2012 - İtalya'nın Toskana bölgesi yakınlarında dün gece geçirdikleri gemi kazasının ardından kurtarılan 9 Türk yolcudan 7'si, kazayla ilgili tazminat ve diğer ayrıntılar belli olana kadar bu ülkede kalmaya karar verdi. Toskana bölgesinin bir adasının yakınlarında karaya oturduktan sonra yan yatan kruvaziyer gemisinden tahliye edilen Türk kazazedeler, Roma havaalanındaki Hilton otelinde kurulan koordinasyon merkezine getirildi. Geminin Türk yolcularından Egemen Mustafa Filiz, annesi Seher Filiz ve babası Hasan Filiz, Sırrı Tayfun Bora ile eşi Deniz Bora ve Mustafa Tunççelik ile eşi Yüksel Tunççelik tazminat konuları ve diğer ayrıntılar belli oluncaya kadar burada kalmaya karar verdiler.