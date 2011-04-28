-TÜRK KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ AVRUPA'DA İLK ÜÇTE İSTANBUL (A.A) - 28.04.2011 - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Pelin Kabalak, Türk kartlı ödeme sistemlerinin, Avrupa'da pos adetlerinde birinci, banka kartı sayısında üçüncü, kredi kartı sayısında ikinci, kredi kartı cirosunda ise üçüncü pazar konumunda olduğunu bildirdi. Kartlı ödeme sistemleri ve çipli kart teknolojileri alanında faaliyet gösteren SmartSoft'un, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği CardSmart Bosphorus Konferansı'nda konuşan Kabalak, Türkiye'de kartlı ödeme sektöründe hızlı bir gelişimin olduğunu ifade etti. AB-15 ülkelerinin cirosunun yüzde 9'unun Türk kartlı ödeme sektöründen geldiğini dile getiren Kabalak, ''Alışveriş ve ATM'lerde toplam 12,6 milyar kere kredi kartımızı cüzdanımızdan çıkarttık. Mevcut 110 milyon banka kartı ve kredi kartının uç uca eklenmesi halinde dünyanın çevresi 22 kere dolaşılabiliyor, bu kartların toplam ağırlıkları ise 550 tonu buluyor'' diye konuştu. BKM olarak bankalarla birlikte e-ticaret hacmini artıracaklarını vurgulayan Kabalak, hızlı, kolay, güvenli, pratik, kullanışlı bir sistem üzerinde hazırlıklarının hızla devam ettiğini ifade etti. SmartGroup Üst Yöneticisi (CEO) Ayşe Nil Sarıgöllü de, organizasyonun amacının, ödeme sistemlerinde faaliyet gösteren kurumların tecrübelerini paylaşabilecekleri bir tartışma platformu oluşturmak olduğunu söyledi. Sarıgöllü, bu çerçevede 2009'da CardSmart Bosphorus'da ön ödemeli, temassız kartlar ve NFC çözümlerini, 2010'da dünyada en gelişmiş şehir kart bankacılık uygulamalarını ele aldıklarını, gösterilen ilgi üzerine iki önemli karar verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Öncelikli olarak faaliyet gösterdiğimiz her bölgede platformu hayata geçirmek ve henüz çalışma hayatında yerlerini almamış geleceğin ödeme sistemleri mimarlarının platformda yer almalarını sağlamayı amaçladık. Bu hedef doğrultusunda 2010 yılında SmartGroup Balkanlar'ın öncülüğünde Kosova'da CardSmart Balkanlar'ı gerçekleştirdik. Bu yıl ekim ayında benzer şekilde Amerika Birleşik Devletlerinde, SmartgGroup US'un yönetiminde Florida'da CardSmart Bosphorus USA'yı ve Kanada Toronto'da ise CardSmart Bosphorus Kanada'yı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Diğer ülkelerde de organizasyonlarımızı devam ettireceğiz.''