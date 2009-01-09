Türk Karnaval Derneği şakaymış

RTL özel televizyonunun bir sözcüsü, Köln'de yaptığı açıklamada, bu şakanın ''TV Helden'' (televizyon kahramanları) adlı yeni bir komedi programı için hazırlandığını belirterek, ''Köln'ün böyle bir fikre nasıl bakacağını göstermek istedik. Medyada büyük yankı bulması bize böyle bir düşüncenin hiç de kötü olmayacağını gösterdi'' diye konuştu.Alman basınının da derneğin kurulmasına büyük ilgi göstermesine rağmen, dün düzenlenen basın toplantısında sözde dernek üyelerinin Türkçe konuşamamaları dikkat çekmişti.Köln Karnaval Komitesi'nin Yönetim Kurulu üyesi Sigrid Krebs, ''Bu şakayla en azından karnavalı Türk vatandaşlarının da bizimle birlikte kutladığı anlaşıldı'' şekilde espri yaptı.