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Deutsche Welle

Türk kargo uçağı Bişkek'te düştü

ACT Havayolları'na ait Türk kargo uçağının Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yerleşim birimine düşmesi sonucu 32 kişi yaşamını yitirdi.

16 Ocak 2017 12:24

Hong Kong-Bişkek seferini yapan ACT Havayolları'na ait kargo uçağı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek yakınındaki Manas Havalimanı yakınlarında yerleşim bölgesine düştü. Kırgız makamlarının verilerine göre kazada 32 kişi hayatını kaybetti.

Boeing 747-400F tipi kargo uçağının havalimanına iniş sırasında binaların üzerine düştüğü bildirildi. Kazada Kaptan Pilot İbrahim Gürcan Dirancı, İkinci Pilot Kazım Öndül ve Yükleme Uzmanları Melih Aslan ile İhsan Koca'nın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Kırgızistan Başbakanı Yardımcısı Muhambetkalıy Abulkaziyev, Hong Kong-Bişkek seferini yapan kargo uçağının yerel saatle 7.30 sularında Bişkek yakınlarındaki bir köye düştüğünü açıklarken, Kırgızistan Ulaştırma Bakanlığı, ACT Havayolları'na ait olduğu belirtilen uçakta 5 mürettabatın bulunduğunu kaydetti.

Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe
DW,dha/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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