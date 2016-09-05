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Dünya

Türk kargo gemisi Yunanistan'daki evin bahçesine girdi

Olayla ilgili Yunan polisi soruşturma başlattı

05 Eylül 2016 16:28

Yunanistan’ın güneyinde Agios Nikolaos şehrinde karaya oturan ’Saffet Bey’ adlı Türk kargo gemisi, bir evin bahçesine girdi.

Hürriyet'in haberine göre, Yunanistan’ın ’www.vimatisko.gr’ internet sitesinin haberine göre, İtalya’nın Trieste şehri limanından iki gün önce önce hareket eden ve İzmir’in Çeşme ilçesine gittiği belirtilen 165 metre uzunluğundaki Türk kargo gemisi Saffet Bey’in dümeni mekanik arıza nedeniyle dün akşam saatlerinde Yunanistan’ın Agios Nikolaos şehri, Vion Laconia Burnu yakınlarında kilitlendi. Kontrolden çıkan gemi, burun kısmından karaya oturdu. Kıyı şerindeki bir eve yaklaşık 30 metre kala durabilen gemi, paniğe neden oldu.

Geminin bağlı bulunduğu, merkezi Çeşme’deki Ulusoy Deniz Taşımacılığı A.Ş. yetkilileri, geminin mekanik bir arıza sonucu karaya oturduğunu doğrulayıp, yaralanan olmadığını, gemidekilerin kendi olanakları ile arızayı gidermeye çalıştıklarını bildirdi.

 

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