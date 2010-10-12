-TÜRK KARGO GEMİSİ MALTA AÇIKLARINDA BATTI TRABLUS (A.A) - 12.10.2010 - Türk kargo gemisi Malta açıklarında battı, mürettebat kurtarıldı. Libya İçişleri Bakanlığı'na bağlı Milli Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamada, çimento taşıyan geminin Malta'nın 200 mil açığında battığı belirtildi. 16 kişilik mürettebatın, imdat çağrısını alan, Libya'nın Bingazi limanına giden bir İtalyan gemisi tarafından kurtarıldığı açıklandı. Milliyetleri açıklanmayan mürettebatın durumunun iyi olduğu, Bingazi'de sağlık kontrolünden geçirildiği ve kentteki bir otele yerleştirildiği kaydedildi. Kargo gemisinin neden battığı bilinmiyor.